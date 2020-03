Lees hieronder wat u eigenlijk moet vergeten!

ColumnWegkijken. Niet willen zien. Kort van memorie. Want ach, wat wonen we toch graag op het voormalige Nedalcoterrein. We staan nog net niet in de rij als er weer een plukje woningen in de verkoop gaat. Doen die ontwikkelaars slim. Niet teveel tegelijk. Dan blijft de massa lekker gretig. Want voor je het weet pak je ernaast.