Leerlingen ZuidWestHoek College spekken eigen kas met afvalscheiding

,,We werken al sinds november 2016 aan het project 'Schoon Belonen' om afval goed te scheiden en zwerfvuil aan te pakken", vertelt wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Zo hebben we prikdagen gehouden met Saver, onder meer met basisschool De Meulenrakkers in Ossendrecht. Daar waren ook al leerlingen van het ZuidWestHoek College bij.

Een volgende stap is dat scholen ook hun eigen omgeving schoon gaan houden, stelt Van Agtmaal. ,,Bij basisschool De Poorte in Woensdrecht gebeurt dat al. Maar door nu een pact te sluiten met het ZuidWestHoek College, betrekken we ook een nieuwe doelgroep erbij, namelijk middelbare scholieren."

Volle container

Die gaan petflesjes, blikjes en drankkartons verzamelen in containers. Voor elke volle container van 240 liter krijgt de school twee euro. ,,Een win-winsituatie", vindt Van Agtmaal. ,,De jeugd is duurzaam bezig en het mooie gebied bij De Volksabdij blijft schoon en dus aantrekkelijk voor toeristen en activiteiten."

Directeur Piet Antonissen van het ZuidWestHoek College is blij met deze opzet. ,,We waren al bezig met dit thema, maar binnen de school deden we nog niet zo veel aan afvalscheiding. Nu doen we dat bewuster. En als leerlingen het project zelf dragen, is de slagingskans het grootst. Dus besteden we de opbrengst in overleg met de leerlingenraad." Dat kan een feest of een excursie zijn. ,,Of een goed doel", aldus Antonissen.

