Leerlingen ZuidWestHoek College Ossendrecht naar huis gestuurd na gaslucht

Zuiderwaterlinieroute Trappend door de polders rond Steenber­gen, langs een aantal forten

11:50 De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 2: fietsen rond Steenbergen. Het landschap rond de tweede vestingstad aan de westkant van de Zuiderwaterlinieroute herbergt genoeg locaties die uitnodigen om even af te stappen.