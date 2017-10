Leerlingen van 't Ravelijn in Steenbergen bij 'indrukwekkende' reis door Polen

STEENBERGEN/SOBIBOR - Vijftien Nederlandse leerlingen zijn op dit moment in Polen voor een vierdaagse reis die in het teken staat van de Tweede Wereldoorlog. Vier van hen zitten op 't Ravelijn in Steenbergen: Renée Mens, Roan Lindeberg, Lieke van der Linden en Abigayle Houwerzijl.

Het is een heftige reis, vertelt de 14-jarige Renée Mens telefonisch uit Polen, maar het is door de vele contacten met leeftijdsgenoten uit andere landen ook gezellig. ,,Het indrukwekkendste vond ik de gaskamers in concentratiekamp Majdanek'', vertelt ze. ,,Je staat in een lege kamer, maar als je dan denkt aan al die mensen die daar zijn vermoord... Dat is best heftig.''

Volledig scherm Concentratiekamp Majdanek © Maarten Roos Ze had zichzelf opgegeven voor de reis, omdat ze geïnteresseerd is in geschiedenis en het belangrijk vindt te weten wat er vroeger is gebeurd.

Herdenking

De reis draait om de herdenking van zaterdag in Sobibor, vertelt docent Martijn Pellis. ,,Op 14 oktober 1943 vond er een grote opstand in het kamp plaats. Ieder jaar wordt die herdacht, door jongeren vanuit verschillende landen uit te nodigen.'' Die jongeren hebben allemaal een eigen rol bij de ceremonie. ,,Ik mag de namen opnoemen van de slachtoffers uit Bergen op Zoom'', vertelt Renée.

Daaromheen krijgen de leerlingen rondleidingen. Renée: ,,We zijn onder andere in een synagoge en een kerk geweest. Dat is heel anders dan in Nederland. En ik weet nu veel meer over joodse tradities.''

Ondanks de heftige verhalen die de leerlingen horen, is het er ook gezellig. ,,Het contact met andere jongeren is leuk. Het is soms lastig, maar het praten gaat wel. We hebben wat mensen uit Gelderland ontmoet'', vertelt Renée. ,,We zijn best een hecht groepje geworden.''