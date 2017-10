Leerlingen van basisschool Lodijke ontwerpen vakantiehuis

Uniek Bergse sporttalent zonder onderarm presteert als de beste: 'Suzie wil gewoon zwemmen'

6:00 BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL - Ze is gek van zwemmen, zo hard mogelijk als het kan. Het heeft de 9-jarige Suzie Pellis al een rits nationale titels, medailles en bekers opgeleverd. Het is genieten, elke keer dat ze het bad induikt. Drie blokken van twee uur in de week, bij haar zwemvereniging Hieronymus in Roosendaal, sinds kort zelfs in het echte wedstrijdbad.