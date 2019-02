Leerlingen Roncalli willen autovrije zondagen invoeren in centrum Bergen op Zoom

video Lage Landen in Markiezen­hof Bergen op Zoom: over de bodem van ons bestaan

11:00 BERGEN OP ZOOM - Verwacht geen staatsieportretten van vorsten, regenten of krijgsheren in uniform. Tentoonstelling Lage Landen, vanaf zondag 17 februari te bezoeken in het Markiezenhof in Bergen op Zoom, is het verhaal van de gewone mens in het Hollandse landschap. Het gaat, in de meest letterlijke zin, over de bodem van ons bestaan. Over zand en klei, veen en turf, drassige weilanden en het winnen van nieuwe grond op het wassende water.