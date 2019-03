Leerlingen Merijntje warmen ‘t Vosse-ol op

Leutige Bouwers uit Lepel­straat op de bres voor hulpverle­ners

1 maart LEPELSTRAAT - ‘Respect! Tot ‘ier en nie verder’ is het actuele motto van de vastenavendwagen waarmee bouwclub De Leutige Bouwers uit Lepelstraat zaterdag meerijdt in de optocht in Lepelstraat, zondag in de optocht in Halsteren en dinsdag in de optocht van Bergen op Zoom.