Leerlingen Kameleon maken kunstwerken voor het ‘saaie’ trappenhuis

Getrouwde verpleger pleegt ontucht met psychia­trisch patiënt Halsteren: ‘Ik voelde dat ik te ver ging’

BREDA/HALSTEREN – Tegen GGZ-verpleger Niels W. is donderdag 180 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk cel geëist vanwege het plegen van ontucht met een psychiatrische patiënt in Halsteren. De 33-jarige verpleger bekende donderdag bij de rechtbank in Breda dat hij een kort seksueel avontuur met de vrouw had.

13 januari