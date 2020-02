Leerling die kluisje voor vuurwerkbom openhield wil op school blijven, maar rechter oordeelt anders

Op 25 november wordt een nitraat afgestoken en in een opengebroken kluisje gegooid. Het zware, illegale knalvuurwerk gaat niet af. Een flinke groep leerlingen is getuige van het incident dat tot veel ophef en verontwaardiging op de school leidt. ,,Als het vuurwerk was ontploft was de kans groot geweest dat daar letsel door zou zijn ontstaan, zoals gehoorbeschadiging of andere verwondingen”, aldus de school tijdens het kort geding.