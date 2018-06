Leegstaand gezondheidscentrum in Bergen op Zoom wordt nieuw leven ingeblazen

Ondernemerspaar Chantal Suijkerbuijk en Jaap Adam, dat in Hoogerheide al zorgcentrum De Rotonde runt, wil zich in Bergen op Zoom vooral richten op (startende) ondernemers die betaalbare werkruimte zoeken. ,,Het Plein wordt in vergelijking met De Rotonde wat breder opgezet. Een combinatie van zorgverleners en andere bedrijven. Er zijn weliswaar meer bedrijfsverzamelgebouwen in Bergen op Zoom, maar wij horen dat de huren voor starters erg hoog zijn'', aldus Suijkerbuijk.

Het vroegere gezondheidscentrum is door Suijkerbuijk en Adam aangekocht van woningcorporatie Stadlander. Die zag half vorig jaar belangrijke gebruikers zoals Vraagwijzer, SDW en de WijZijn Traversegroep vertrekken uit het pand. Een chiropractor en de bloedprikpost van de Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL) bleven achter, maar na verloop van tijd hielden zij het ook voor gezien.

Volledig scherm Jaap Adam (l.) en Chantal Suijkerbuijk poseren eind 2012 voor het pand in Hoogerheide dat zij omvormden tot zorgcentrum De Rotonde. Het ondernemerspaar slaat nu de vleugels uit naar Bergen op Zoom. © Robert van den Berge

Fysiotherapie

Met de ondernemersbelangstelling voor Het Plein zit het goed, aldus Suijkerbuijk. Jeugdzorginstelling Juzt strijkt neer in een vleugel van het gebouw met een eigen ingang. Het ondernemerspaar heeft ook al afspraken gemaakt met een praktijk voor fysiotherapie en een pedagoog die bemiddelt bij echtscheidingen. Maar er is nog ruimte genoeg voor andere ondernemers.

De reden dat Suijkerbuijk en Adam de vleugels uitslaan naar Bergen op Zoom is dat van huurders in De Rotonde de vraag kwam of zij ook niet iets in de Markiezenstad konden beginnen. Het zorgcentrum in Hoogerheide werd in 2014 geopend waarbij tal van zorgdisciplines letterlijk onder hetzelfde dak zitten. ,,Dat werkt in de praktijk erg goed. De lijntjes zijn kort, waardoor er goed wordt samengewerkt'', vindt Suijkerbuijk. Dat concept wordt ook in Bergen op Zoom toegepast met daarnaast dus faciliteiten voor andere ondernemers.

Quote Het pand is gedateerd, maar daar we snel verande­ring in brengen Chantal Suijkerbuijk