Lasergamen in het Meilustbos moet jeugd in Noordgeest verbroederen

Lake's Leisure Ultiem vermaak voor jong en oud

Zin in een avondje uit? Of zoek je de perfecte locatie voor een kinderfeestje? Ga naar Lake’s Leisure in Bergen op Zoom. De sfeer van het gebouw in combinatie met het uitgebreide aanbod aan activiteiten en arrangementen zorgt voor een heerlijke avond met vrienden, familie of collega’s of een onvergetelijk kinderfeestje.