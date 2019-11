Lars-Erik van Elzakker speelt in band van Julian Sas: ‘Ik zit op mijn plek, want mag hard slaan!’

,,Altijd van gedroomd, nooit op gehoopt." Dat zegt Lars-Erik van Elzakker (49) over de onlangs afgesloten eerste buitenlandse tournee die hij met Julian Sas deed. ,,Zestien shows in drie weken, in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en een viertal landen in het Oostblok. Daar zaten een paar fikse reisdagen bij, maar het was precies wat ik gehoopt had. Het vooruitzicht bijna elke dag voor mensen muziek te mogen maken is fantastisch. De sfeer in de band is top. Veel gelachen in de bus! Het was soms afzien, maar het feit dat sommige zalen uitverkocht waren maakte veel goed. Ik wist niet dat Julian ook in het buitenland zo'n goede naam heeft."