Laptop op het juiste moment: Merahwi kan ook in de lockdown onderwijs volgen

BERGEN OP ZOOM - Voor Merahwi Gebremichel (17) was er geen beter moment om een laptop in ontvangst te nemen. Toen de leerling van Curio Entree in Bergen op Zoom zijn krabbel onder de huurovereenkomst zette, lekte het nieuws over een harde lockdown uit. En is hij komende weken aangewezen op online onderwijs. Dan is een laptop geen luxe maar bittere noodzaak.

Zijn eigen laptop ging een week geleden kapot. Geld voor een nieuwe heeft Merahwi Gebremichel niet. Dus zit de 17-jarige met een probleem. Want onderwijs volgen zonder laptop is tegenwoordig haast onmogelijk. Helemaal nu de leerlingen vanwege corona ook online les krijgen. Dat hij maandag een opgeknapt exemplaar in bruikleen heeft kunnen nemen, is een uitkomst. ,,Nu kan ik gelukkig weer iets aan school doen. Echt heel fijn.”

Beter moment niet denkbaar

In totaal hebben 24 leerlingen een laptop mee naar huis gekregen. Het Steenbergse bedrijf Deltacom knapte de computers op. Voorzag ze van de nieuwste Windows versie en liet ze uitdelen door Samen in de Regio. De spil in het web in dit verhaal. De netwerkorganisatie brengt overheid, werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact. En kreeg van Charlotte Leijs, leerkracht bij Curio, de vraag of het laptops kon regelen.

Volledig scherm Miriam van Esveld van netwerkorganisatie Samen in de Regio overhandigt de eerste laptop aan student Merhwai Gebremichel. © Pix4Profs/Tonny Presser

Een beter moment om de laptops uit te delen was haast niet denkbaar. Leijs wijst naar de app op haar mobiele telefoon. ,,NOS maakt net bekend dat ook scholen tot 19 januari dicht moeten. Dat was een harde lockdown krijgen. Hoe mooi is het dan dat we juist vandaag onze leerlingen van laptops kunnen voorzien. Dit had zo moeten zijn. Juist voor deze kwetsbare groep met vaak een taalachterstand, is onderwijs extra belangrijk.”

Krachtig netwerk

Het is niet voor het eerst dat netwerkorganisatie Samen in de Regio laptops regelt. Eerder deed de club rondom Anita Karremans dat voor basisscholen. ,,Dat is het succes van een krachtig netwerk”, zegt Karremans. ,,De lijntjes zijn kort. Deltacom kon snel schakelen. En ook de financiering was snel geregeld met bedrijven uit de regio.”

Quote Deze jongeren vallen tussen wal en schip. Voor hen was er geen regeling. Annemiek van Loon Onderwijsmanager Annemiek van Loon is helemaal in haar nopjes. ,,Deze 24 leerlingen waren echt het sluitstuk”, zegt ze. ,,Andere leerlingen hebben via de gemeente een laptop gekregen. Of er soms zelf hard voor gewerkt. Maar deze jongeren vallen tussen wal en schip. Voor hen was er geen regeling. Dan ben je dus aangewezen op dit soort lokale initiatieven.”

Bij Curio Entree aan de Rooseveltlaan krijgen 130 leerlingen van 16-jaar en ouder onderwijs. Het zijn veelal vluchtelingenjongeren die net in Nederland zijn. Curio stoomt ze in een jaar tijd klaar voor een vervolgopleiding.