Langlopend conflict mondt uit in vechtpartij in Bergen op Zoom, een man naar het ziekenhuis

Dieven omhangen vrouw met nepsiera­den en stelen zo haar gouden ketting

16:02 OSSENDRECHT - Een vrouw in Ossendrecht is zaterdagochtend op slinkse wijze van haar sieraden beroofd. Nadat zij een wegwijzing gegeven had aan een automobilist, werd zij door de inzittenden omhangen met nepsieraden. Toen de auto weg was, ontdekte de vrouw dat haar gouden ketting weg was.