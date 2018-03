Landmachtdagen naar Bergen op Zoom, tokkelen van de Peperbus

Dat heeft het Veteranen Ontmoetings Centrum Bergen op Zoom maandag bekendgemaakt. De Landmachtdagen zijn een landelijk evenement. De activiteiten in dat kader vinden verspreid over Nederland plaats. Maar een groot gedeelte van het programma komt naar Bergen op Zoom. En dat heeft weer te maken met het feit dat het Veteranen Ontmoetingscentrum tien jaar bestaat.

Hindernisbaan

De Landmachtdagen vinden grotendeels plaats op de Grote markt en in stadspark Kijk in de Pot. Bijvoorbeeld tokkelen van de Peperbus. Met militaire voertuigen worden de bezoekers naar Kijk in de Pot gereden. Hier kunnen ze speeddaten met veteranen, een parcours op een hindernisbaan trotseren, wapens van dichtbij bekijken en kids mogen zich verkleden in een militair pakje.

Kennismaking

De Landmachtdag is niet het enige evenement dat in het kader van het jubileum van het Veteranen Ontmoetings Centrum wordt georganiseerd. Op zaterdag 7 april is in Theater De Maagd in Bergen op Zoom het concert Tour of Duty.