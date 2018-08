Landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom gaat op de schop

BERGEN OP ZOOM - Het parkje bij Villa Heidetuin in Bergen op Zoom gaat de komende tijd op de schop. De vijver wordt uitgebaggerd en bomen worden gekapt. Het aanzien van het parkje op landgoed Lievensberg zal daardoor verbeteren, maar het is ook beter voor de natuur, legt projectleider Ward Vansteelandt van de gemeente uit.

,,In het gebied staan prachtige eiken en lindes. Maar die worden overschaduwd door andere, uitheemse bomensoorten, waardoor ze niet de ruimte hebben om te groeien.'' Het gebied is erg populair bij veel Bergenaren om op woensdagmiddag of in het weekend te wandelen.

Om te bepalen welke bomen er gekapt moeten worden, is een klankbordgroep samengesteld, vertelt wethouder Patrick van der Velden. ,,Daar zaten mensen bij van onder andere het Brabants Landschap en IVN Groene Zoom. We zijn precies nagegaan: wat kunnen we behouden en wat niet?''

Diversiteit

Volledig scherm De werkzaamheden beginnen eind september. © Majda Ouhajji Vansteelandt verwijst naar het Anton van Duinkerkenpark waar een aantal jaar geleden hetzelfde is gebeurd. ,,We hebben daar zestig tot zeventig bomen gekapt. Daar merk je nu helemaal niks meer van.''

De bomenkamp is niet alleen belangrijk voor het aanzien van het park op het landgoed, maar ook voor de diversiteit. Daarnaast gaat ook de vijver in het gebied op de schop. Die wordt uitgebaggerd, vertelt Vansteelandt. ,,En voorzien van nieuwe, duurzame beschoeiing.'' Daarvoor is de gemeente terechtgekomen bij een bedrijf dat oeverbeschoeiing maakt van geperst bermgras. Ook komen er natuurvriendelijke oevers. ,,Dieren zoals kikkers kunnen nu niet makkelijk het water uit.''

Oprijlaan

Het project is een van de laatste onderdelen van Landschappen van Allure. Andere dingen die op het landgoed worden aangepakt zijn de paden, de struik langs de villa en het plaatsen van keien in de vijver voor het blote voetenpad, dat er al ligt. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om bamboe langs de snelweg te plaatsen, omdat het geluidsdempend werkt en duurzaam materiaal is.

En als het aan Don van Rooy ligt, de eigenaar van Villa Heidetuin, komt er naast het pand een tuin voor groenten en fruit. Hij zat ook in de klankbordgroep en is blij met de opknapbeurt die het terrein krijgt. ,,Het sluit aan bij mijn idee om het gebied in oude staat te herstellen. Het is al mooi, maar het wordt straks nog mooier.'' Ook is hij blij met het plan om de voormalige oprijlaan naar de villa op te knappen. Door de jaren heen is die niet meer wat het is geweest. Als je straks een eindje verderop staat, zou je in een keer door kunnen kijken naar de villa. Net als vroeger.

De werkzaamheden op het landgoed Lievensberg beginnen eind september. Dan worden de eerste bomen gekapt. Medio 2019 moet alles gereed zijn.