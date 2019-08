Landelijke winkelketens laten Bergen op Zoom links liggen

Oud-wethouder Van der Weegen in dubio over terugkeer in Bergse gemeente­raad

18:38 HALSTEREN/BERGEN OP ZOOM - Dat GBWP-raadslid Jan de Krom uit Halsteren om gezondheidsredenen per direct ontslag heeft genomen, betekent dat zijn plaats- en partijgenoot Arjan van der Weegen op korte termijn moet beslissen of hij terugkeert in de Bergse gemeenteraad. De oud-wethouder is nog herstellende na een burn-out.