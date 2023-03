Landbouwvoertuig raast met ruim 100 kilometer per uur voorbij politieauto in Halsteren

Het gaat volgens een politiewoordvoerder om een jeep die als landbouwvoertuig gekeurd is, zodat ermee over akkers gereden kan worden. Ook met enkel een trekkerrijbewijs op zak mag zo’n voertuig worden bestuurd. De maximale snelheid moet dan wel tot 40 kilometer worden teruggebracht. Dat was in dit geval niet gebeurd.