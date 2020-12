‘Landbouwgrond onder water zetten, maar niet met boeren praten? Onvoorstelbaar’

STEENBERGEN - De Steenbergse raad vindt het ronduit vreemd dat landbouworganisatie ZLTO niet is betrokken bij de ontwikkeling van de plannen rondom Fort Henricus, in het buitengebied tussen Steenbergen en De Heen. ,,Landbouwgrond onder water willen zetten, maar niet met boeren praten, hoe kan dat?”, vraagt Carine van Nieuwenhuijzen-Suijkerbuik, bestuurslid ZLTO.

Drie jaar later ligt er nog altijd geen concreet plan voor de toeristische ontwikkeling van Fort Henricus en de naastgelegen loodsen aan de Schansdijk, net buiten Steenbergen. Wel een ‘ontwikkelingsperspectief’. Een globaal plan voor het buitengebied. Waarbij met ondernemers is gesproken die er willen ontwikkelen, maar landbouworganisatie ZLTO compleet buiten beschouwing is gelaten. En dat gaat er niet in bij de raad.

Verbazing

,,Hier hadden wij graag over mee willen praten”, zegt Carina van Nieuwenhuijzen, bestuurslid van landbouworganisatie ZLTO. ,,Wat hier op papier staat is zo ingrijpend voor de boeren in het gebied, dat ik niet begrijp dat de agrarische sector niet is betrokken. Juist omdat die sector de belangrijkste economische drager in de gemeente is. En dan wil diezelfde gemeente delen onder water zetten. Onvoorstelbaar.”

Verbazing ook bij de raadsleden Tim Huisman (D66), Joop Stoeldraijer (PvdA), Ad van Elzakker (VolksPartij) en Jos Verbeek (VVD) begrijpen niet waarom er niet met de ZLTO is gepraat. ,,De agrarische sector is de motor van Steenbergen. Wij zijn echt niet tegen toeristische ontwikkeling. Maar wel tegen opoffering van de polder.” Voor Tim Huisman is het een half plan. ,,Het is holle taal, te weinig concreet. Hier kan de ondernemer niets mee.”

Een plan met meer diepgang

Hij doelt op de acht tot tien ondernemers die volgens wethouder Esther Prent in de rij staan om bij Fort Henricus te gaan ontwikkelen. Maar inmiddels al drie jaar achten op duidelijkheid. ,,Er is snelheid geboden”, zegt Jeroen Weerdenburg (CDA). ,,Je moet die ondernemers warm houden.” En dat is ook wat Prent wil. Daarom dit plan, als eerste aanzet. ,,Besef dat dit het grote plaatje is. De details komen later.”

Toch had de raad liever een plan met meer diepgang gezien. Waarin details waren uitgewerkt. Een plan dat minder vragen zou opleveren. En waarin de boeren waren meegenomen. ,,Die zorgen begrijp ik. Maar ze zijn niet gegrond. Ik wil ze graag wegnemen”, aldus wethouder Prent die verzekert in gesprek te gaan met ZLTO. Dat het plan detail mist, komt volgens door het feit dat de provincie het groter geheel wil zien.

Concreter plan volgend jaar

Voor Joop Stoeldraijer ligt er nu een opgeblazen plan op tafel. Terwijl het eigenlijk om iets heel kleins gaat, zegt hij. De ontwikkeling van het fort en de loodsen. ,,U had uw poot stijf moeten houden. Kaders moeten stellen. Tot hier en niet verder. Daarom heel concreet: een bierbrouwerij bij het fort, kan dat? Daar wil ik antwoord op.” Maar volgens Prent is het nu nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. ,,De huidige bestemming laat dat niet toe.”

Begin volgend jaar volgt een nieuw, concreter plan, aldus de wethouder waarbij ze specifiek wil inzoomen op de ontwikkeling van het fort en de loodsen.