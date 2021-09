Landbouwgrond beschermen blijkt wolf in schaapskleren voor behoud Auvergnepolder

Het leek zo'n sympathiek idee van Lokaal Realisme. Zolang er voor het buitengebied geen plan ligt, geen besluiten nemen over woningbouw, de ontwikkeling van bedrijventerreinen of plannen maken die een rol spelen in de energietransitie. Zodat landbouwgrond beschikbaar blijft waarvoor het bedoeld is, het telen van aardappels en andere gewassen. Auvergnepolder? Niet een keer genoemd.

Quote Dit is een wolf in schaapskle­ren. Wie beter leest ziet dat het hier om opzettelij­ke vertraging gaat. Dominique Hopmans , VVD

,,Toch weet iedereen de intentie achter deze motie”, zegt Dominique Hopmans (VVD) lichtelijk geïrriteerd. ,,Dit is een wolf in schaapskleren. Wie is er nu tegen het behoud van landbouwgrond? Maar wie beter leest ziet dat het hier om opzettelijke vertraging gaat. Instemmen met deze motie doorkruist alle plannen. Druist tegen de toekomstvisie in. Kortom, hier zetten we onszelf mee op slot.”

Hoe leggen we dit uit aan de jeugd?

Theo de Jong (SP) noemde het beestje gewoon bij de naam. ,,Opnieuw een poging om de Auvergnepolder onder het kleed te vegen. Bergen op Zoom moet kunnen groeien, niet de deur dichtgooien voor serieuze partners die hier willen ontwikkelen. Want hoe leggen we dat aan de partners van het Suikerlab uit als ontwikkelingen stagneren. En aan de jongeren die hier een baan zoeken?”

Quote We gaan de boel niet op slot zetten vanwege vage begrippen als 'hoogwaardi­ge akkerbouw’ beschermen Berend Doedens, D66

Verbazing ook bij de PvdA. ,,De timing is wel heel bijzonder. Tijdens het behandelen van de toekomstvisie is hier geen woord over gerept. Waarom is er toen geen motie ingediend? Deze motie staat echt haaks op alles wat we daarin hebben afgesproken.” Ook Berend Doedens (D66) kon niet meegaan in de motie. ,,We gaan de boel niet op slot zetten vanwege vage begrippen als 'hoogwaardige akkerbouw’ beschermen.”

Egoïstisch en twijfels

Voor Sander Siebelink is de motie zelfs een ‘belediging voor alle Bergenaren die een woning zoeken’. ,,Schandalig. Helemaal bezien in het licht van de energietransitie en de woningnood. De Koning sprak op Prinsjesdag niet voor niets de noodzaak uit daar iets aan te doen. Egoïstisch om jezelf zo op te stellen.”

Wethouder Barry Jacobs heeft ook zo zijn twijfels. ,,Bedenk goed welke consequenties het aannemen van deze motie meebrengt”, waarschuwde hij de raad. ,,Dit heeft invloed op lopende initiatieven. Voor de procedure van zonneparken. Maar eventueel ook voor ontwikkelingen als het hoogspanningsnet van Tennet.” Volgens Jacobs moet er werk gemaakt worden van een visie op het buitengebied.

,,Dat kan parallel aan de toekomstvisie”, schetste hij de raad voor.