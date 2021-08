Lampionnen fleuren De Parade op: ‘Blij dat er eindelijk weer iets positiefs gebeurt’

Boodschap­pen­dienst Picnic start in West-Bra­bant met ruim 11.000 mensen op de wachtlijst

12 augustus ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Is er een mooiere start denkbaar dan die van websuper Picnic in Roosendaal en Bergen op Zoom? Nog voor het eerste elektrische wagentje van Picnic woensdag de weg opging, had het bedrijf al een wachtlijst van 11.000 adressen in West-Brabant.