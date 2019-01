Lacrossesport is terug in Hoogerheide, ‘Nooit durven denken dat sport zo populair zou worden’

Coninck ambieert opnieuw een Bib Gourmand met zijn nieuwe bistro in Bergen op Zoom

15 januari BERGEN OP ZOOM - Vanuit Bergen op Zoom en zelfs uit Antwerpen reden ze graag naar Scherpenisse. Het doel van de rit: een culinaire belevenis bij de Gouden Leeuw en later Vis aan de Markt. Totdat het restaurant van Maurice de Coninck, ruim een jaar geleden, dicht ging. De reden: een ook in financieel opzicht slecht verlopen scheiding. Natuurlijk heeft die vervelende afloop hem pijn gedaan. ,,Het was mijn levenswerk.''