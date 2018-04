Lacrosse: sport in opkomst in West-Brabant

Verzet tegen plannen Memo op de Bergse Bosstraat en Lindebaan

10:54 BERGEN OP ZOOM - De plannen van Praktijk Memo om jongeren met een psychiatrische beperking te huisvesten in Bosstraat 30 en in units in achtertuinen van Lindebaan 10 tot en met 16 in Bergen op Zoom stuiten op verzet van omwonenden. Ze vrezen overlast.