Lacrosse bij de Boulevard: ‘Een ruige maar gemoedelijke sport’

Sterenborg beaamt dat. ,,We juichen ook voor de tegenstander. Dat kan in iedere sport ja, maar het gebeurt zelden. Bij ons wel.” Hij is niet alleen trainer van de Ogers, maar is ook een club in Vlissingen aan het oprichten, een jeugdafdeling in Tilburg en hij geeft trainingen en clinics. ,,De sport groeit enorm.”



Lacrosse is een teamsport, waarbij de spelers een stick hebben met aan het uiteinde een netje. De bedoeling is dat de bal met de stick in het doel van de tegenstander wordt geschoten. De komende weken toert het team verder de Bergse Plaat op: 20 juli bij Lodijke, 3 augustus Boeieraak, 17 augustus Klipper. Op 13 juli en 10 augustus staan de Ogers bij Fort de Roovere in Halsteren en op 27 juli en 24 augustus in park Lindenburg in Roosendaal. De open trainingen beginnen om 19.00 uur.