Lachende gezichten op de kermis in Steenbergen: ‘Heerlijk dat we weer mogen’

Haar kraam met zoetigheden als popcorn en suikerspinnen kon Cheryl Speelman anderhalf jaar lang niet op de kermis wegzetten, maar haar behendigheid in het draaien van een suikerspin is ze niet verloren. ,,Ik ben heel blij dat we weer open mogen, maar het was even spannend. Toen we aan het opbouwen waren, waren we bang in de persconferentie te horen dat het toch niet door mocht gaan.”