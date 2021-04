Lachende gezichten bij test-event Gebouw-T in Bergen op Zoom: ‘Eindelijk weer live muziek!’

Lachende gezichten bij de ingang. ,,Wat hebben we hier naar uit gekeken”, zegt Chantal Barth uit Bergen op Zoom, in het dagelijks leven manager in de zorg. ,,EUT kende ik eerlijk gezegd niet, maar ik heb dit zo gemist: nieuwe bandjes ontdekken, samen wat drinken. Ik liet me deze kans niet ontnemen en liet me daar graag een keer voor testen. Nooit gedacht dat ik op een dag zo blij was tegen iemand te kunnen zeggen: Wat ben jij toch negatief!”