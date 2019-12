Laatste bezwaren tegen Op de Weele verworpen

Advies: binnenstad van Bergen op Zoom op slot voor auto's

6:00 BERGEN OP ZOOM - De binnenstad van Bergen op Zoom voor het grootste deel van de dag afsluiten voor auto’s. Dat is het advies dat DTV Consultants geeft na een onderzoek naar de verkeersstromen in het centrum. Een concept van het eindresultaat is in handen van BN DeStem. Betrokkenen mogen daar nog op reageren.