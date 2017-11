Laatste 600 bloembollen in de grond gestopt langs Kastanjelaan Ossendrecht

OSSENDRECHT - Gisteren werden de laatste 600 van 19.000 bloembollen in de grond gestopt langs de Kastanjelaan in Ossendrecht. Het bloembollenproject maakt deel uit van het onderhoud van acht lanen van de bomenwijk in Ossendrecht.

Nee, het zijn niet de medewerkers van de Woensdrechtse buitendienst die verantwoordelijk zijn voor de verfraaiing van de wijk met acht lanen, maar zeven bewoners van de bosrijke wijk.

Ergernis

Het was destijds wijkbewoner Peter Bommerde die zich ergerde aan het slecht onderhouden groen in zijn wijk en hij stak zelf de handen uit de mouwen om de door groen overwoekerde wijk weer toonbaar te maken. Al snel werd Blommerde bijgestaan door zes andere buurtbewoners die van hun verwilderde wijk een pareltje wilde maken. En dat is meer dan gelukt.

"Het begon met het groenonderhoud in vier lanen en inmiddels nemen we heel de wijk onder handen", vertelt Blommerde. Frans Linders hoofd van de Woensdrechtse buitendienst is vol lof over het initiatief. "Onze mensen van de buitendienst hoeven hier niet meer actief te zijn".

Overleg

Volledig scherm Wethouder Jeffrey van Agtmaal krijgt tekst en uitleg van een buurtbewoner over het door de gemeente betaalde hek. © Tonny Presser © 2017 Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente zich niet meer bemoeit met de wijk. "Ik heb bijna wekelijks overleg met Peter Blommerde over alle nieuwe initiatieven".



Blommerde is op zijn beurt ook tevreden over de samenwerking met de gemeente. "De bloembollen zijn door de gemeente betaald en indien nodig geven ze ons adviezen".



Een paar maanden geleden werd er door de vrijwilligers een fraai acaciahouten hek weggezet langs een diepe grote kuil in de wijk. "Een paar jaar geleden werd de kuil nog gebruikt als vuilstort", zegt een buurtbewoner. "Nu is de kuil een van de mooiste plekjes in onze wijk".

Zere knieën

De ploeg is bijna dagelijks in de buurt actief. "Leuk maar soms ook zwaar werk", zegt vrijwilliger Fred van den Bergh. "Van 19.000 bloembollen planten krijg je zere knieën". De Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal kwam gisteren helpen met het in de grond stoppen van de laatste bloembollen. Hij roemde de inzet van de buurtbewoners.