Laatste 11-11 voor Prins Jürgen en zijn gevolg in Pompedurp: ‘Het kwam niet als een verrassing’

Bonus gaat gemeenten in asieldebat niet over de streep trekken: ‘Die fooi gaat geen verschil maken’

ROOSENDAAL - Gaat Den Haag volgend jaar dwang toepassen in West-Brabant nu de gemeenten er niet in slagen bijtijds ruimte voor extra asielopvangcentra te vinden? Of gaat de bonus van de staatssecretaris de gemeenten alsnog over de streep trekken?

10 november