Laatst overgebleven Huijbergse broeders laten eeuwenoud archief Wilhelmieten online zetten

Van 't Land Genieten

9 januari In de zomer verbaas ik me altijd over iedereen die in het bos gaat wandelen. Mensen rijden vaak eerst een aantal keer over de weg op en neer, totdat er een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de ingang van het bospad vrijkomt. Om daarna over drukke bospaden te lopen en vervolgens bij terugkomst op een overvol terras neer te ploffen.