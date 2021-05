Laat ze lekker, die tieners die in een gesloten Bergse speeltuin spelen

Spelende kinderen in gesloten Bergse speeltuin: ‘Gevaarlijk! Straks gebeurt er wat’

27 mei BERGEN OP ZOOM - De gesloten speeltuin aan de Gertrudisboulevard in Bergen op Zoom is verloederd. Toch spelen daar regelmatig kinderen die via een gat in het hek binnengaan. Dat is gevaarlijk en er moet snel iets aan gebeuren, zeggen de VVD en omwonenden.