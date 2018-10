Laat je inspireren door Luther, Bach of Sjoerd van den Boom

Als het over spiritualiteit gaat, gaan veel mensen een beetje moeilijk kijken, want wat is het eigenlijk en hoe geef je het handen en voeten?

En zelfs Thea Dierckx en Wimke Overbeek peinzen even, als ze een antwoord moeten formuleren. Terwijl ze toch al jaren lid zijn van de werkgroep die in Hoogerheide al twintig winters lang lezingen houdt over spiritualiteit. ,,Voor mij is het inspiratie, zingeving", zegt Thea Dierckx. ,,Die zoek ik niet per se in de bijbel, maar eerder in relatie tot andere mensen, de omgang met andere mensen, elkaar dingen gunnen en geen vliegen afvangen."

Volledig scherm Wimke Overbeek (rechts) en Thea Dierckx van de werkgroep spiritualiteit Hoogerheide. © Florence Imandt

Spiritualiteit gaat over hoe je in het leven staat, vindt Wimke Overbeek. ,,Het draait om het geestelijk leven, diepere levensvragen. Tja, het is veelomvattend. Voor mij heeft het ook met natuur te maken, en met liefde."

Maatschappelijk

De vrouwen stellen dat het 'zeer zeker niet' om een bijbelgroep gaat. ,,Wij willen onderwerpen aanzwengelen die in de kerk spelen, maar ook de samenleving raken. We zijn breed maatschappelijk georiënteerd. Denk bijvoorbeeld aan de betekenis van Luther of Hildegard von Bingen, de raamschilderingen van Chagall of de cantates van Bach. We zijn niet strikt in de leer en durven afwijkend te zijn."

Elk jaar een nieuw thema bedenken voor de lezingencyclus is een uitdaging. ,,We proberen een soort paraplu te bedenken, een slogan zo je wilt. Nu is het Opnieuw beginnen. Dat kan op tal van manieren ingevuld worden: nieuw leven, scheppingsverhaal, een schilderij beginnen, wat inspireert je."

Volledig scherm Sjoerd van den Boom in aanloop naar zijn expositie in Mattemburgh in 2015. © Willem Jongeneelen

De eerste spreker van dit seizoen is de Bergse kunstenaar Sjoerd van den Boom die schilderen als 'fantastisch hulpmiddel en bindmiddel' ziet. ,,Mijn schilderijen zijn de uiting van mijn ziel en zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met mijn leven en dat van mijn directe omgeving", laat hij in de flyer van de Wintercyclus optekenen.

Volledig scherm Een schilderij van Magchiel Dierckx siert de flyer van werkgroep spiritualiteit Hoogerheide. Het thema van dit 20e seizoen is Opnieuw beginnen. © Florence Imandt

Na de kunstschilder volgen Piet van Midden (schrijver, over relatie geloof-wetenschap), Ruud Jellema en Annemiek Vogels (dominee en theologe/musicus, over meditatie), Frans van der Lem (ggz-verpleegkundige, over keerpunt in je leven) en Frans Vermeulen (oud-pastoraal werker, over de kracht en kwetsbaarheid van de natuur).

Informatie