Laat de kinderburgermeester de toekomst van Bergen op Zoom maar redden

‘Uit verveling en voor de kick’ keek man uit Halsteren naar kinderpor­no: eis halfjaar voorwaarde­lijk cel

21 juli BREDA/HALSTEREN – Een 26-jarige man uit Halsteren had dinsdag een wel heel opmerkelijke verklaring voor het feit dat hij zeven afbeeldingen met kinderporno op zijn telefoon had. ,,Ik had het er uit verveling op gezet en voor de kick dat ik iets deed wat niet mocht’’, zei hij bij de rechtbank in Breda.