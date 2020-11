Laat Bergse stichting cultureel erfgoed beheren

Het Markiezen­hof is geopend: ‘Wat geinig, dat schilderij heb ik thuis ook hangen’

20 november BERGEN OP ZOOM - ‘Wat geinig, dat schilderij van de Bergse haven hebben we thuis ook hangen’, zegt Bergenaar Hans Schepers terwijl hij door Het Markiezenhof loopt. Daar is donderdag de expositie Koele Wateren, kunstwerken uit het Rijksmuseum van start gegaan. Met 30 bezoekers op de eerste dag is het museum tevreden.