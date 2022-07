Laadpalen offensief in West-Brabant: Roosendaal ziet aantal in jaar tijd meer dan verdubbelen

Zundertse wapenhande­la­ren platgebeld door schutters die munitie zoeken: 'Alles gaat tegen woekerprij­zen naar Amerika’

ZUNDERT - Ze klagen allemaal. Jagers, schietsportverenigingen, kleiduivenschutters... Hun munitie is exorbitant duur geworden. Als het al verkrijgbaar is op de wereldmarkt. Met dank aan Trump, Biden, Boris en de oorlog in Oekraïne.

