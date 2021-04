La Place heropent in Bergse binnenstad: ‘Ons terras staat al uit, dat fleurt het plein hier weer op’

In 2019 opende La Place in winkelgebied de Parade, maar een jaar later sloot het restaurant haar deuren alweer. Nu krijgt het echter een tweede kans.



Gr8 Nederland heeft meerdere La Place-vestingen overgenomen als franchise-organisatie. Behalve Bergen op Zoom heeft Gr8 ook vestigingen in Leiderdorp, Maastricht en is ze in Breda aan het bouwen. ,,Bovendien hebben al onze hotels een La Place”, zegt Diederik Leijten, operationeel manager. Gr8 heeft naast haar hotels ook Starbucks en Burger King. Voor een bedrijf dat zo in de horeca zit, is de coronatijd niet makkelijk. Leijten: ,,Maar op de rem trappen, dat past niet bij ons. We doen voorzichtig aan, maar willen wel vooruit.”