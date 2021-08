Kyra Trouw en Brent Jongenelen winnaars Kleine Tour Steenbergen 2021

Deze onderne­mers draaien als een tierelier door de kwakkelzo­mer: ‘Dit was een record­maand’

29 augustus Veel Nederlanders vieren, enigszins noodgedwongen, vakantie in eigen land. Maar wat doe je als bijna iedere dag grijs en grauw van start gaat? Musea, binnenspeeltuinen en bioscopen draaien als een tierelier. ,,Het is lekker druk”, zegt Carlo Lambregts, eigenaar van bioscopen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur. ,,Maar na die nare coronaperiode mág het ook wel een keer.”