Kyra (21) begon haar eigen dansschool en levert nu al kampioenen af: ‘Als de kids genieten, ben ik gelukkig’

Dat gebeurde op het Belgisch en Nederlands Kampioenschap Hiphop van de organisatie UDO. In België wonnen Sara Lambrechts, Lynn Esseling en het duo Sofie Beekhuijzen en Isabeau Haanen het kampioenschap. Nederlands kampioen werden de Pineapple Crew, het duo Lyam Gorissen en Aya Trinh en Kyra zelf.

Kyra was eigenlijk niet eens van plan om als dansschoolhoudster ook nog aan wedstrijden mee te doen. ,,Maar ik miste het”, zegt ze. ,,Dus besloot ik toch maar deel te nemen aan het NK. En dat was leuk, voor mij én voor mijn leerlingen. Je maakt het dan toch echt samen mee.” Behalve de eerste prijzen sleepte de Halsterse dansschool ook nog een aantal tweede en derde plaatsen in de wacht.

Quote In mijn ogen zijn het allemaal al kampioenen en ik hoop dat de jury dat straks ook zo ziet Kyra Gorissen , Rising Phoenix Dance Empire

Naartoe werken

Hierdoor mogen achttien leerlingen meedoen aan het Europees Kampioenschap, van 20 tot en met 23 mei in Kalkar, Duitsland. Zestien solisten en één duo. ,,Heel spannend”, vindt Kyra, die zelf ook een van de deelnemers is. ,,Het blijft toch een jurysport. Je werkt er een heel jaar naartoe, maar je weet nooit zeker hoe het uitpakt. In mijn ogen zijn het allemaal al kampioenen en ik hoop dat de jury dat straks ook zo ziet.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Begin dit jaar begon Kyra Gorissen (21) haar dansschool Rising Phoenix Dance Empire in Halsteren. © peter van trijen/pix4profs



Over haar eigen deelname heeft ze wel even getwijfeld, want in het verleden leverden wedstrijden haar ook stress op. ,,Maar mijn leerlingen vinden het leuk om mij te zien dansen. En zo zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.” Pineapple Crew werd al eerder wereldkampioen hiphop onder begeleiding van Ivana Suijkerbuijk. Zij is gestopt als danscoach en de groep danst nu bij Kyra.

Kickstartfase

De nieuwe dansschool in Halsteren loopt goed, vertelt de jonge dansschooleigenares. ,,We zijn nu echt in de kickstartfase. Per les hebben we nu gemiddeld vijftien leerlingen, een prima resultaat. Alleen de kleintjes, dat mag nog wat aantrekken. Ik hoop dat er na de zomervakantie wat meer kleine kinderen lid worden.”

Ze is heel blij dat ze de stap naar een eigen dansschool heeft gezet. ,,Achteraf had ik het al veel eerder moeten doen, maar ik ben blij dat ik het gewaagd heb. Als ik die kids zie genieten ben ik helemaal gelukkig.”