Kyra (19) is bezeten van de tractor

Je doet aan tractorpulling, dat is best bijzonder. Hoe kwam je erbij?

,,Het is echt een familieding. Ik doe het samen met mijn vader. Mijn broertje en moeder gaan ook altijd mee naar wedstrijden. Toen ik 16 was, begon ik met het rijden op een trekker. Bij tractorpulling probeer je met een zelfgemaakte trekker een zwaar gewicht te verplaatsen. Wie het verst komt, wint.’’

Die wedstrijden gaan nu niet door. Vind je dat jammer?

,,In mei zouden we de eerste wedstrijd hebben. Het gaat de hele zomer door, maar ik ga ervan uit dat het dit jaar niet meer lukt. Daar baal ik best van. In het begin was het wel even fijn, toen had ik niet al die stress. Normaal doen we zo’n twintig wedstrijden in de zomer. Die zijn altijd in het weekend. Dat is echt wel even pittig, want doordeweeks ben je bezig met de trekker klaarmaken.’’

Is er wat te beleven in Oud-­Vossemeer?

,,Niet echt. Ik ken hier ook niet veel mensen. We hebben in Tholen gewoond, daar zat ik op school. Ik ga toch wel meer naar Tholen of Bergen op Zoom toe.’’

Wat vind je leuk aan Oud-­Vossemeer?

,,Voor ons is het heel fijn dat we buitenaf wonen en heel veel plek hebben. In de stad zou ik dat erg missen. Anders hadden we onze vier honden niet kunnen houden. Met de trekker is het hier ook echt fijn, er is genoeg plek om alles op te bergen en eraan te werken.’’

Je kwam hier na de basisschool. Was het makkelijk om vrienden te maken?

,,Ik had niet echt de connectie omdat ik op Tholen op school zat. We wonen ook een beetje buitenaf, dat is in dat geval een beetje nadelig. Ik ben wel mensen gaan ontmoeten, hoor. En ik heb ook een paar vrienden in het dorp.’’

Wat mist dit dorp

,,Vooral winkels. Die hebben we hier niet echt. Ik zou graag van die gezellige, kleine frutselwinkeltjes willen zien. We hebben een Spar, maar daar houdt het mee op.’’



Zou je hier willen blijven ­wonen?

,,Ik denk dat ik later dichter bij het ziekenhuis in Dirksland ga wonen, vanuit praktisch oogpunt. Ik werk daar en ik draai soms diensten waarbij ik er binnen een half uur na de oproep moet zijn. Dirksland is precies een half uur rijden, maar dat red ik net niet.’’

Waar chill je met je vrienden?

,,Voornamelijk bij iemand thuis. Dat kan in Bergen op Zoom zijn of in Tholen. Ook hier. De lokale horeca bezoek ik niet echt. Met Vastenavend ga ik naar Bergen op Zoom, dat vind ik heel leuk. Verder heb ik niet zoveel tijd, omdat ik zoveel met tractorpulling bezig ben.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Over tweeënhalf jaar ben ik klaar met mijn opleiding als ­anesthesiemedewerker. Dus voorlopig blijf ik werken in het ziekenhuis in Dirksland. Dat is een kleinschalig ziekenhuis en dat vind ik prettig. In een groter ziekenhuis ken je je collega’s vaak minder goed. Een hechte groep collega’s vind ik fijn.’’