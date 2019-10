Kwestie rondom illegale caravanstalling van VVD’er Rian Govers loopt met sisser af

BERGEN OP ZOOM - De kwestie rondom de illegale caravanstalling van VVD-raadslid Rian Govers loopt met een sisser af. Een ingelaste raadsvergadering over het onderzoek leverde veel kritiek op. Maar het is aan de VVD om te besluiten hoe om te gaan met de kwestie. En die blijft pal achter Govers staan.

De vergadering was onder andere op initiatief van GBWP. De partij wilde reflecteren op het proces, zei Arjan van der Weegen.

Door een artikel in deze krant kwam een aantal maanden geleden aan het licht dat Govers, samen met haar man, een caravanstalling runde waar geen omgevingsvergunning voor was aangevraagd. Burgemeester Frank Petter heeft daarna een onderzoek ingesteld en hij kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van belangenverstrengeling: ze had haar functie als raadslid niet misbruikt. Wel had ze het aanzien van de gemeenteraad geschonden.

Extra plichten

,,Bij GBWP zou een raadslid zich dan terug moeten trekken”, zei Van der Weegen. Hij kon zich moeilijk voorstellen dat Govers niet wist dat ze een vergunning aan moest hebben, zoals ze in een brief had geschreven. ,,Door het feitenrelaas dat in het onderzoek voorkomt, staat voor ons vast dat ze kon en moest weten dat er een vergunning nodig was.” Carinne Elion van D66 vond dat raadsleden extra informatie- en onderzoeksplicht hebben. ,,Het gaat niet om de vraag wat je wel of niet weet. Je moet het onderzoeken.”

Maar niet alle politici waren zo streng. ,,In theorie horen we de wet te kennen”, zei Louis van der Kallen (BSD) ,,Maar we zijn mensen. Je moet je afvragen wat de toegevoegde waarde van dit debat is. Er ligt een conclusie en er zijn excuses gemaakt.”

Chocoladeletters

De uitkomsten van het onderzoek zijn helder, zei VVD’er Joost Pals. ,,Rian heeft haar positie als gemeenteraadslid nooit ge- of misbruikt. Voor ons is het belangrijk dat ze haar fouten heeft erkend, excuses heeft aangeboden en actief aan de slag is gegaan met het herstel.”

Govers zelf hield een verklaring aan het einde van de avond, waarin ze nogmaals toegaf een fout te hebben gemaakt. ,,Ik heb geen moment overwogen om mijn positie als raadslid in te zetten om het probleem op te lossen. Gelukkig bleek dit ook uit het onderzoek.” Ze gaf wel toe dat ze als raadslid beter had moeten weten. ,,Had ik geweten dat deze fout tot een chocoladekop in onze regionale krant had kunnen leiden, dan had me dat op de gedachten gebracht om alle teksten van het bestemmingsplan nog eens door te vlooien.”