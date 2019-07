Kunstwerk voor vertrekkende huisarts in Bergen op Zoom

poll 't Ketrientje in Bergen op Zoom mogelijk monument: ‘niet goed voor binnenstad’

20:00 BERGEN OP ZOOM - Blijdschap, maar ook ongeloof. Zo zijn de reacties op de mogelijk monumentale status van ‘t Ketrientje. ,,Alles wat de binnenstad in beweging kan zetten, heeft onze voorkeur”, zegt bijvoorbeeld fractievoorzitter Aydin Akkaya van GBWP. ,,We hebben meer dan 800 monumenten in de binnenstad, het valt of staat niet met een monument meer of minder.”