Kunstwerk Tussenstop in Bergen op Zoom is weer schoon

Zes weetjes over herfstbladeren

12:17 Wie van de herfstkleuren wil genieten moet de komende dagen z'n kans grijpen. Want er zijn koude nachten in aantocht, die maken dat het blad aan de bomen snel verkleurt en afvalt. En is de eerste nachtvorst een feit, dan hangt er snel helemaal geen blad meer aan de boom.