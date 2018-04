Kunstwerk in Bergen op Zoom nog voor onthulling beschadigd

De rechter arm hangt troosteloos aan het beeld. Afgebroken. Vermoedelijk door spelende kinderen, zegt Peter Pel van KidOR, kunst in de openbare ruimte. “Volgens bewoners in de wijk zijn een aantal kinderen met het kunstwerk gaan spelen. Met dit als resultaat. Daar kan het niet tegen. Jammer, net voor de opening.”

Onthulling uitgesteld

De beschadigingen aan het kunstwerk zijn dinsdagavond ontstaan. Inmiddels is het beeld ingepakt in plastic, om verdere beschadigingen te voorkomen. Later volgt een houtenbekisting. Holslag is woensdag de schade komen opnemen. Of het beeld fop korte termijn kan worden hersteld, is nog onduidelijk.