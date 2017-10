Kunstwerk De Tussenstop aan de Randweg Noord: 'Een kaal en kil geval'

Overval op Poolse supermarkt in Steenbergen, politie houdt één van de vier overvallers aan

16 oktober STEENBERGEN - De Poolse supermarkt in de Grote Kerkstraat in Steenbergen is maandagmiddag rond half vier overvallen door vier mannen. Via Burgernet is een signalement verspreid. De politie hield inmiddels een van de vier overvallers aan.