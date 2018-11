Kunstwerk De Bospoort krijgt een nieuwe stek

Van 't Land Een vakbeurs bezoeken was nooit mijn grootste hobby

9:25 Deze week zat er tussen de post een uitnodiging voor een vakbeurs vollegrond. Voor ons is deze term duidelijk, maar misschien niet voor iedereen. Dus voor de zekerheid leg ik het even uit. Vollegrond wil zeggen dat groenten en zacht fruit, zoals aardbeien, in de volle grond geteeld worden, dus niet in een kas. Het kan zijn dat er folie of acryldoek overheen wordt gelegd om de oogst te vervroegen, maar dat is hooguit tijdelijk.