Kunstgrasvelden Meilust in Bergen op Zoom en De Beek in Halsteren kunnen na herkeuring gebruikt worden

Bolders neemt 'kopmanschap' VVD Woensdrecht over van Groffen

15:32 OSSENDRECHT - De wisseling van de wacht die al in de lucht hing bij de VVD in Woensdrecht, is nu een feit. Zittend wethouder Martin Groffen verlaat de actieve politiek, fractievoorzitter Manus Bolders neemt het stokje over als lijsttrekker voor de de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.