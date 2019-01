Kunst lenen bij Artotheek 18: het kan nog steeds

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL -Het aantal leden stabiliseert, de kosten zijn fors teruggedrongen. Kunstuitleen Artotheek 18 gaat door. Heel voorzichtig denkt voorzitter Kees Vermeeren al over het aanschaffen van nieuwe kunstwerken. ,,Dat is ons droomscenario.”

De kunstuitleen stond de afgelopen tijd zwaar onder druk. Zodanig dat Vermeeren afgelopen zomer nog twijfelde. Doorgaan? Of toch de stekker er uit trekken. Hij stelde de deadline voor zich zelf op eind 2018.

Quote We kunnen doorgaan. Maar we moeten wel voorzich­tig blijven Jan Vermeeren Nu, ettelijke maanden later, kan hij een positieve balans opmaken. Niet omdat er nu plots meer leden zijn toegestroomd zoals Vermeeren afgelopen zomer voor ogen had en daarmee extra inkomsten. Nee, vooral aan de kostenkant is veel bespaard. Zoals met de sluiting van de vestiging in Roosendaal. ,,En we hebben ons depot naar het pand in Bergen op Zoom verplaatst. Dat depot hadden we eerst extern, dat kostte ook honderden euro's per maand. We gebruiken nu de kelder van onze Bergse vestiging.” Conclusie al met al: ,,We kunnen doorgaan. Maar we moeten wel voorzichtig blijven.”

Stabiliseren

De sluiting van Roosendaal heeft er niet toe geleid dat leden daar massaal afhaakten. ,,Niet meer dan in Bergen op Zoom in elk geval.” Dat ledenaantal kalfde de voorbije jaren af. ,,Er kwamen wel mensen bij, maar er gingen er meer weg. We zien nu dat het stabiliseert.” En dat is op zich al winst, vindt hij.

Als extra service halen en brengen vrijwilligers van de Artotheek kunstwerken aan huis. In Roosendaal, maar ook in Bergen op Zoom. Er zijn nu zo'n 300 leden en zestien vrijwilligers. Die zijn ook nodig om de winkel aan de Lievevrouwestraat in Bergen op Zoom te bemensen. In dat pand is in de kelder niet alleen het depot gekomen, maar de winkel zelf is uitgebreid. In de achterste ruimte die eerst als opslag diende staan nu kunstwerken voor de uitleen opgesteld. ,,En je kunt kunstwerken inladen voor de deur, dat is vrij uniek.”

Online

Intussen doet de kunstuitleen er via de website en social media als Instagram en Facebook van alles aan om meer bekendheid te krijgen. Want dat is en blijft het euvel, zegt Vermeeren. ,,We zitten centraal in het gebied tussen Etten-Leur en Goes. Daar wonen honderdduizenden mensen.” Maar heel veel mensen weten niet van het bestaan van de Artotheek af, weet hij. ,,Dan krijgen we te horen: waar zitten jullie? Of: bestaan jullie nog?”

Quote Je komt er als kunstuit­leen niet meer binnen Jan Vermeeren Voor de crisis uitbrak kende de kunstuitleen veel bedrijven als klant. Lucratief omdat die via een contract vaak voor meerdere kunstwerken afnemen. Vanaf 2008 haakten die bedrijven een voor een af. Om te besparen, zoals ze op wel meer zaken deden. Ze terugwinnen is lastig heeft voorzitter Vermeeren afgelopen jaar ervaren. ,,We hebben een hele mooie brief opgesteld en die naar 140 bedrijven gestuurd. Maar er kwam amper reactie. Je komt er als kunstuitleen niet meer binnen.” Kunst heeft plaatsgemaakt voor led-schermen weet hij inmiddels.

Massakunst

En als het gaat om de particuliere leden is er concurrentie van goedkope massakunst van Ikea, Loods 5. de replica's van bekende kunstwerken die de Volkskrant aanbiedt. ,,Er zijn kapers op de kunst, maar de kunstuitleen blijft een mooi product, je hebt professionele kunst voor een habbekrats aan de muur. Als je thuis wat nieuws ophangt krijg je meteen respons als je bezoek krijgt.”

Het laagste tarief waar kunst voor te huur is bij de kunstuitleen is 6 euro per maand. De artotheek heeft op dit moment 1.300 werken in de collectie. Acht jaar geleden waren dat er nog 2.000. Voorzitter Vermeeren heeft het bestand opgeschoond, vooral kunst die niet goed werd verhuurd is eruit gehaald.