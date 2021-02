Kunnen we deze week schaatsen op de Binnenschelde?

Een jaar geleden gooide de Stichting IJsvermaak na 23 jaar de handdoek in de ring. Ze zorgden voor de organisatie van de schaatstoertocht op de Binnenschelde. Maar het gebrek aan strenge winters was reden om te stoppen.

,,Het vele voorbereidende werk dat we moesten doen stond niet in verhouding met de kans dat er daadwerkelijk geschaatst kon worden”, zegt Rommers. ,,Bovendien moesten we aan strenge voorschriften voldoen en droegen we voor heel wat zaken verantwoordelijkheid. Dat was niet vol te houden.”

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid moet bij de gemeente liggen vindt Rommers. ,,We hebben onze expertise aangeboden. Als de gemeente het belangrijk vindt dat de samenleving kan schaatsen op de Binnenschelde, dan willen wij wel helpen dat voor elkaar te krijgen.”

Gemeente faciliteert geen ijsbanen vanwege corona

Maar de gemeente doet deze winter helemaal niets. ,,We plaatsen geen borden dat ijs veilig is en geven geen advies", zegt woordvoerder Peter van der Graaf. ,,Vanwege corona willen we het schaatsen niet stimuleren.” Ook komen er geen opgespoten ijsbaantjes.

,,Andere jaren zetten we bij aanhoudende vorst het evenemententerrein naast de sporthal aan de Boulevard onder water. Dat is eenvoudig te doen, het terrein is er op ingericht. Maar ook dat doen we niet vanwege corona.”

Fonteinen blijven spuiten

De fonteinen in de Binnenschelde en het Anton van Duinkerkenpark blijven daarentegen wel spuiten. Dat is niet gunstig voor de ijsvorming. ,,Maar zo houden we wel een open plek voor de vogels", stelt Van der Graaf. ,,Bovendien voorkomen we op deze manier dat de installatie bevriest.” De fontein aan de Burgemeester Stulemeijerlaan is wel afgesloten en zo geprepareerd dat deze niet kapot vriest.

De kans dat er geschaatst kan worden op de Binnenschelde neemt elke vorstdag toe. Rommers verwacht dat zeker aan de kant van De Boulevard, waar het ondiep is, de ijzers binnenkort worden ondergebonden. ,,Na drie nachten met minimaal acht graden vorst en overdag ook temperaturen onder nul, is dat mogelijk.” Koek en zopietenten zullen er dit weekend niet staan. ,,Daar is geen vergunning voor aangevraagd, dus dat mag niet”, laat Van der Graaf weten.

Twee keer toertocht op Binnenschelde

De Stichting IJsvermaak heeft sinds de oprichting in 1997, slechts twee keer een officiële toertocht op de Binnenschelde gehouden: in 2009 en 2012. In 2013 moest de organisatie de tocht afgelasten omdat het plots begon te dooien.