Kruislandse super blijft in de familie

Specialiteit is volgens Kees het Brabantse worstenbroodje. Die gaan ook buiten Kruisland over de toonbank. "Wekelijks leveren we 3.500 tot 4.000 broodjes aan vijf supermarkten in de regio."



Met zelf bakken is Kees vanwege gezondheidsredenen gestopt. Hij heeft drie bakkers in dienst. Met Bertha verricht hij hand-en-spandiensten in de winkel. Zoals schappen bijvullen, bestellingen plaatsen en zorgen dat de groente en fruit-afdeling er netjes bij ligt. De afgelopen jaren hebben ze steeds meer taken overdragen aan hun zoon en dochter. "Makkelijk is dat niet. Wel leuk om te zien hoe ze met nieuwe ideeën komen. Zo is er een inkijkje gecreëerd in de bakkerij."