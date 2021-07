Kruising Bredasestraat met Oude Stationsstraat gaat twee weken op de schop

’t Cromwiel moet weer een écht gemeen­schaps­huis worden voor Steenber­gen

30 juni STEENBERGEN - ’t Cromwiel moet weer gezien worden als hét gemeenschapshuis van Steenbergen. ,,Als je iets organiseert, doe het dan hier!” Daar wil het nieuwe bestuur voor zorgen. Woensdagochtend werden de handtekeningen voor een 5-jarig contract gezet, dus vanaf 1 juli is het beheer en de exploitatie van gemeenschapshuis ’t Cromwiel in Steenbergen is in handen van de stichting die dat ook voor De Vaert in Welberg doet.